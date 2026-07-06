Il proprietario della Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia ha invitato il noto imprenditore a provare il suo cono, dopo che quest’ultimo aveva criticato il prezzo di 95 euro. La discussione nasce da un commento di Briatore, che ha messo in discussione il costo del prodotto. Il gelatiere ha risposto invitando Briatore a degustarlo di persona, senza commentare ulteriormente le affermazioni dell’imprenditore. La polemica si è concentrata sulla differenza di opinioni riguardo al prezzo del cono.

Vincenzo Paparella, titolare della storica Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia. Briatore critica il cono da 95 euro, il titolare della gelateria risponde. Le parole di Flavio Briatore hanno riacceso uno dei dibattiti gastronomici più discussi degli ultimi giorni. L’imprenditore ha commentato il celebre cono allo zafferano con foglia d’oro della Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia, diventato famoso anche per il suo prezzo: 95 euro. Una polemica che è tornata prepotentemente d’attualità dopo che l’ex team manager della Benetton l’aveva criticato nel 2024 a Pomeriggio 5 Estate quando il cono costava 70 euro. La risposta non si è fatta attendere. A intervenire è stato Vincenzo Paparella, che insieme alla sorella Giuliana guida la storica attività di famiglia, spiegando che quel prodotto non può essere ridotto al semplice costo di un gelato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Briatore attacca il cono da 95 euro, il gelatiere pugliese replica: ‘Prima venga ad assaggiarlo’

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