Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA quando arriveranno? Le ultime notizie QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola LIVE Martedì 9 giugno alle 15 | 00

Il rinnovo del contratto scuola 2025-2027, firmato il 1° aprile all’ARAN, prevede aumenti e arretrati per docenti e ATA. L’accordo è stato approvato da tutti e sei i sindacati rappresentativi del settore. La data di pagamento di aumenti e arretrati non è ancora stata comunicata ufficialmente. Un question time con un rappresentante sindacale si terrà martedì 9 giugno alle 15:00 per approfondire i dettagli.

Il 1° aprile è stata siglata all’ARAN l’intesa per il rinnovo del contratto scuola 2025-2027. L’accordo ha ricevuto il via libera da tutti e sei i sindacati: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief. Restano da chiarire gli effetti economici per docenti e ATA: quando arriveranno gli arretrati, quali sono gli importi lordi e le differenze sul netto in busta paga. Di questi temi si occuperà una puntata del format Question Time in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). In collegamento Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua). Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per martedì 9 giugno alle 15:00. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno Le ultime notizie

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