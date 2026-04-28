Il Primo maggio degli autobus | linee non operative e nuovi orari tutte le modifiche

Il servizio di trasporto pubblico a Trieste sarà ridotto nel giorno del Primo maggio. Trieste Trasporti ha comunicato che, per venerdì 1° maggio 2026, alcune linee non saranno operative e ci saranno nuovi orari su altre tratte. La modifica riguarda esclusivamente la rete urbana e si applica soltanto alla giornata festiva. Nessuna altra variazione sarà prevista in altre date o per altri giorni.

Trieste Trasporti rende noto che esclusivamente per la giornata di venerdì 1° maggio 2026 sarà applicato un servizio festivo ridotto sulla rete urbana triestina del trasporto pubblico locale. Ciò comporterà una serie di variazioni in quella data rispetto al normale servizio festivo. Le linee che.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Scuole chiuse per Pasqua: nuovi orari degli autobus, tutte le informazioni per non sbagliareNelle giornate di giovedì 2, venerdì 3 e martedì 7 aprile 2026 sarà applicato il programma del sabato, con l’aggiunta della linea 23 Trieste... Trasporto pubblico, come cambiano gli orari dell'autobus per le festività di Pasqua: tutte le modificheIn concomitanza con la chiusura delle scuole per le festività di Pasqua, a partire dal giorno giovedì 2 aprile, il servizio di Autolinee Toscane... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Primo Maggio di sciopero: i settori coinvolti e i servizi garantiti. Il Primo maggio degli autobus: linee non operative e nuovi orari, tutte le modificheTrieste Trasporti rende noto che esclusivamente per la giornata di venerdì 1° maggio 2026 sarà applicato un servizio festivo ridotto sulla rete urbana triestina del trasporto pubblico locale. Ecco cos ... triesteprima.it Ponte Primo Maggio 2026, dove vanno gli italiani: «Roma in testa, sorpresa Firenze». La classifica, le mete più prenotate e i prezzi degli alloggiIl ponte del Primo Maggio 2026, favorito dal calendario con la festività che cade di venerdì, spinge gli italiani a organizzare un weekend lungo tra città d’arte, mare ... leggo.it In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza vede tra le novità gli incentivi all'occupazione solo a chi applica "il salario giusto" e, tra gli interventi, la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei g x.com Cina: previsti 2,25 milioni di viaggi passeggeri in entrata e uscita al giorno durante la festività del "Primo Maggio" Secondo l'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione, i punti nazionali di ingresso e uscita registreranno un picco di traffico passeggeri facebook