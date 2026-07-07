Il Fisco ha un nuovo metodo per riscuotere i pagamenti | cos' è il pignoramente lampo

Arriva un nuovo metodo di riscossione da parte del Fisco. Un metodo molto più preciso e rapido. Si tratta del pignoramento lampo, un meccanismo di recupero crediti da parte dei contribuenti. Ciò è stato possibile a seguito del Provvedimento n. 1536112026 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026, che rende concreto quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2026. Se un tempo il pignoramento doveva basarsi sull'analisi delle banche dati – spesso non aggiornate – adesso il Fisco non brancola più nel buio. Grazie alle informazioni in suo possesso, sa esattamente dove intervenire per recuperare il denaro. A permettere ciò è il Sistema di Interscambio (SdI), quella piattaforma in cui passano tutte le fatture elettroniche emesse in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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