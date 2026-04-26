Il metodo Kneipp, che combina bagni caldi e freddi, passeggiate nella natura e tecniche di equilibrio, sta diventando sempre più popolare come approccio al benessere. Recentemente, nelle Terme Snovik in Slovenia, si è assistito a una sessione in cui il silenzio è stato interrotto solo dal suono delle vibrazioni, offrendo un’esperienza sensoriale particolare. Questo metodo viene proposto anche gratuitamente in diverse strutture, attirando curiosi di ogni età.

C’è un momento, alle Terme Snovik, in Slovenia, in cui il silenzio viene rotto solo dal suono delle vibrazioni. È quello del sound bath, un bagno sonoro che accompagna il rilassamento mentre fuori, a pochi passi, l’acqua termale scorre tra piscine calde e percorsi a contrasto. È qui, nella valle di Tuhinj tra boschi e montagne a poco più di 30 km da Lubiana, che un metodo ottocentesco torna ad essere attuale: il metodo Kneipp. Sviluppato nell’Ottocento dal sacerdote tedesco Sebastian Kneipp, questo approccio olistico alla salute si fonda su un principio semplice: la natura è il primo alleato del benessere umano. “Nel suo complesso lo definirei uno stile di vita con finalità preventive, certo non una terapia nel senso medico-scientifico del termine”, spiega a Ilfattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bagni caldi e freddi, camminare nella natura e ricerca dell’equilibrio: il metodo Kneipp è il ‘nuovo’ trend del benessere. Ecco cos’è e come provarlo (anche gratis)

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