fatture elettroniche e riscossione come funziona il nuovo pignoramento lampo del fisco

Il fisco può ora pignorare immediatamente i crediti presenti nelle fatture elettroniche grazie a un nuovo sistema digitale. Quando viene avviato un procedimento di riscossione, l’Agenzia può bloccare subito i fondi elettronici senza passare per le fasi tradizionali. La procedura si applica alle fatture elettroniche emesse e ricevute, e permette di agire rapidamente sui crediti digitali. La digitalizzazione ha trasformato il metodo di riscossione coattiva, rendendolo più immediato rispetto alle procedure precedenti.

Negli ultimi anni, la digitalizzazione dei processi fiscali in Italia ha subito un’accelerazione senza precedenti. Quella che era nata come una misura di contrasto all’evasione Iva si sta progressivamente trasformando nel più potente strumento di riscossione coattiva nelle mani dello Stato. Il binomio composto da fatture elettroniche e pignoramento rappresenta oggi la nuova frontiera della lotta alla morosità fiscale, ridisegnando completamente i rapporti tra contribuenti, Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) e imprese partner. Con l’emanazione del recente Provvedimento n. 1536112026 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026, il meccanismo di recupero crediti da parte dello Stato ha abbandonato definitivamente la vecchia logica a strascico per adottare un approccio molto più preciso, predittivo e quasi istantaneo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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PIGNORAMENTI presso TERZI e FATTURAZIONE elettronica. ATTENZIONE!

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