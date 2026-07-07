Il ferito in ospedale | Occhi aperti per poco Siamo in tensione

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo rimasto ferito si trova in ospedale in coma farmacologico. I familiari riferiscono che ha tenuto gli occhi aperti per pochi secondi e che la situazione resta critica. La famiglia si trova accanto a lui, ma non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver fornito dettagli specifici. La vittima è stata trovata con ferite che necessitano di cure intensive.

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"Lo abbiamo visto con gli occhi aperti solo per pochi secondi. È in coma farmacologico, ancora non possiamo stare tranquilli. Continuiamo a sperare standogli vicino. La priorità è la sua salute: il nostro obiettivo è che si riprenda il prima possibile. Tutto il resto può aspettare". Anche le eventuali considerazioni sull’aggressore. La famiglia di Gerardo P., che da sabato mattina si è ritrovata in un incubo, dopo che il cinquantacinquenne, figlio, marito e padre, informatico di professione, è stato accoltellato venti volte da uno sconosciuto, è in un perenne stato di allerta. Unico conforto, la vicinanza degli amici che da quattro giorni non fanno mancare il loro supporto e l’affetto in un momento tanto delicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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