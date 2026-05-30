Un tifoso juventino è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino dopo gli scontri avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus. Le autorità hanno confermato che ha subito ferite importanti e si trova sotto osservazione. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause delle ferite o sull’identità del ferito è stato reso noto. La polizia sta indagando sugli incidenti avvenuti nel settore dello stadio.

Arrivano nuove informazioni dall’ospedale Molinette di Torino sulle condizioni del tifoso juventino rimasto gravemente ferito durante gli scontri scoppiati prima del derby tra Torino e Juventus. Il 36enne, ricoverato da diversi giorni in terapia intensiva dopo un delicato intervento neurochirurgico, è ora sveglio e in grado di interagire con l’ambiente circostante, un passaggio importante nel percorso di recupero dopo il grave trauma cranico riportato. Secondo l’ultimo bollettino medico, il paziente resta ancora in prognosi riservata, ma il quadro clinico è in netto miglioramento. I medici hanno progressivamente ridotto la sedazione, mantenuta in parte per controllare il dolore, e hanno registrato progressi significativi anche dal punto di vista neurologico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tifoso ferito dopo il derby di Torino, poco fa la notizia dall’ospedale

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Il derby di Torino preso in ostaggio dagli ultrà

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