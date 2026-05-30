Muletto si ribalta e schiaccia un 67enne Casteltermini sotto choc | il ferito è morto poco dopo l' arrivo in ospedale

Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto durante un incidente sul lavoro. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Il muletto si è ribaltato durante le operazioni di manovra. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

E' morto il sessantasettenne che, a causa di un incidente sul lavoro, questo pomeriggio, era rimasto schiacciato dal muletto che stava manovrando. La vittima è il castelterminese Gaetano Sciarrotta. Il sessantasettenne stava facendo alcuni lavori nella sua casa di campagna. All'improvviso, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Muletto si ribalta e schiaccia un 67enne, il ferito trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta ift.tt/xnMCFez x.com

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