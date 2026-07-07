In dieci giorni, il ventiduenne italo-gambiano ha visitato Milano due volte. Mercoledì si è verificata una lite con il padre, e tre giorni dopo è stato coinvolto in un agguato durante il quale ha accoltellato un uomo di 55 anni con 20 fendenti. La prima visita coincide con il momento di tensione familiare, mentre il secondo episodio si è verificato pochi giorni dopo, senza altri dettagli sui motivi.

Nel giro di dieci giorni, Lamin Saidilly è venuto per due volte a Milano. Un dettaglio che finora non era emerso nei resoconti sulla brevissima parabola meneghina del ventiduenne italo-gambiano che sabato mattina ha accoltellato per venti volte il cinquantacinquenne Gerardo P. in via Capecelatro. Prima di ricostruire quello che è successo dal 23 giugno in avanti, bisogna però fare un passo indietro per raccontare la storia del ragazzo arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Ad aiutare gli investigatori ci ha pensato il padre Dodou, che ha spiegato agli agenti della Digos di Treviso di essere arrivato in Italia dal Gambia negli anni Novanta e di aver deciso nel 2015 di trasferirsi con la moglie e i quattro figli in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Il doppio viaggio a Milano. La lite col padre mercoledì e l’agguato dopo tre giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’agguato in stazione a Milano, in dieci contro tre con bottiglie rotte e coltelli: ucciso un 22enne. La pista sull’agguato tra gang sudamericaneUn giovane di 22 anni è stato accoltellato a morte durante un'aggressione in stazione a Milano.

Investito per errore dall’amico. Il padre della consigliera comunale muore dopo tre giorni d’agoniaUn uomo di 68 anni, investito accidentalmente da un amico a Cassano Magnago, è deceduto tre giorni dopo in ospedale a Gallarate.

Argomenti più discussi: Il doppio viaggio a Milano. La lite col padre mercoledì e l’agguato dopo tre giorni; Perché a luglio i treni ad alta velocità tra Roma e Milano ci metteranno quasi sei ore; L'alta velocità rallenta con l'esodo estivo: al via i lavori sulla Milano-Roma con viaggi più lunghi anche di 2 ore e mezza; Max Pezzali, la scaletta del doppio concerto allo stadio di Padova.

Rapine di orologi a Milano, doppio colpo in centro: rubato Richard Mille da un milione milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il doppio viaggio a Milano. La lite col padre mercoledì e l’agguato dopo tre giorniNel 2015 il giovane si è trasferito oltre Manica insieme a tutta la sua famiglia. I fendenti fuori dal pub nel 2023, la condanna a otto anni e l’espulsione. msn.com