L’agguato in stazione a Milano in dieci contro tre con bottiglie rotte e coltelli | ucciso un 22enne La pista sull’agguato tra gang sudamericane

Da open.online 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato a morte durante un'aggressione in stazione a Milano. Dieci persone hanno attaccato tre ragazzi, usando bottiglie rotte e coltelli. Dopo l'assalto, i aggressori sono scappati a bordo di un treno. La polizia indaga su un possibile collegamento con gang sudamericane coinvolte in episodi di violenza simili. La scena si è svolta in un'area affollata, con testimoni che hanno chiamato le forze dell'ordine.

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Sarebbero stati diversi i fendenti tra cui quello letale alla coscia scagliati da dieci ragazzi contro tre, poi la fuga a bordo di un treno alla stazione di Milano Certosa. È morto dopo ore di agonia in ospedale Gianluca Ibarra Silvera, 22enne originario dell’Ecuador ma residente a Milano, aggredito martedì sera intorno alle 22:30 al binario 6 della stazione di Milano Certosa da un gruppo di giovani. Stando alle prime ricostruzioni, ad aggredire il ragazzo e i suoi amici sarebbe stata una gang sudamericana. Un attacco «senza motivo» l’ha definito il fratello della vittima, con lui al momento dell’aggressione e rimasto ferito non gravemente. Suo fratello, invece, è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, senza aver mai ripreso coscienza. 🔗 Leggi su Open.online

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