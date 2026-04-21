Investito per errore dall’amico Il padre della consigliera comunale muore dopo tre giorni d’agonia

Un uomo di 68 anni, investito accidentalmente da un amico a Cassano Magnago, è deceduto tre giorni dopo in ospedale a Gallarate. La vittima era padre di una consigliera comunale. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire, e le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

È morto dopo tre giorni di agonia all’ospedale di Gallarate Enrico Conte, 68 anni, investito per errore da un amico a Cassano Magnago. Per anni fruttivendolo, presenza fissa al mercato, Conte era benvoluto da tutti a Fagnano Olona e noto anche per essere il padre di Beatrice Conte, consigliere comunale di maggioranza: attorno a lei oggi si stringe l’intera comunità. L’incidente al termine di una serata trascorsa insieme all’amico al Salone Dancing. Usciti dal locale, i saluti prima di rientrare a casa. Conte si avvia verso la propria auto, attraversando la strada. L’amico invece è già al volante, accende il motore e svolta a destra. Probabilmente non vede Conte, non si accorge di lui e lo investe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investito per errore dall’amico. Il padre della consigliera comunale muore dopo tre giorni d’agonia Notizie correlate Investito sabato sera a Sassano: muore dopo sei giorni di agoniaNon ce l'ha fatta l'ottantenne investito sabato sera a Sassano, nella frazione di Silla. Leggi anche: Investito da un automobilista, Carlo Belli muore in ospedale dopo 4 giorni d'agonia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fagnano Olona, morto Enrico Conte: era stato investito per errore dall’amico dopo una serata insieme; Investito dall’amico, muore in ospedale; Investito per errore dall’amico. Il padre della consigliera comunale muore dopo tre giorni d’agonia; Blitz contro ‘ndrangheta, contestato l’omicidio del 19enne ucciso per errore. Investito per errore dall’amico. Il padre della consigliera comunale muore dopo tre giorni d’agoniaÈ morto dopo tre giorni di agonia all’ospedale di Gallarate Enrico Conte, 68 anni, investito per errore da un amico a Cassano Magnago. Per anni fruttivendolo, presenza fissa al mercato, Conte era ... ilgiorno.it Investito per errore da un amico: muore dopo giorni di agonia Enrico ConteDolore a Fagnano Olona per la scomparsa del 68enne, padre della consigliera Beatrice Conte. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso ... laprovinciadivarese.it "CHOCO: TROVATA L'AUTO CHE LO HA INVESTITO L'auto che lo scorso 6 aprile ha travolto e ucciso il cane Choco è stata individuata. https://www.sr71.it/2026/04/20/arezzo-trovata-lauto-che-ha-investito-choco-in-via-dellacropoli/" - facebook.com facebook Caserta, camionista investito durante la protesta per il caro carburante: morto autista x.com