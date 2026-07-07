Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di circa un miliardo di dollari in collaborazione con Phoenix Tailings, volto a ricostruire la produzione di terre rare nel paese. Contestualmente, l’Office of Strategic Capital si impegna a destinare almeno 500 milioni di dollari per la realizzazione del Freedom Facility, una struttura dedicata alla lavorazione di questi materiali strategici. L’iniziativa mira a rafforzare l’indipendenza industriale e ridurre la dipendenza da fornitori esteri.

- L'Office of Strategic Capital si impegna, in via condizionale, a stanziare 500 milioni di dollari per la costruzione del Freedom Facility, una piattaforma nazionale completamente integrata per la separazione e la metallizzazione delle terre rare, progettata per garantire l'essenziale catena di approvvigionamento negli Stati Uniti BURLINGTON, Mass., June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Office of Strategic Capital del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti e Phoenix Tailings hanno annunciato oggi un investimento strategico per affrontare una delle sfide più importanti per la base industriale americana: la lavorazione intermedia delle terre rare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti contribuisce al lancio di un'iniziativa da circa 1 miliardo di dollari con Phoenix Tailings per ricostruire la base industriale americana delle terre rare

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