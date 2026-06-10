Gli Stati Uniti vogliono le terre rare del Brasile ma…

Gli Stati Uniti hanno manifestato interesse per le riserve di terre rare in Brasile, che si trova al secondo posto mondiale per quantità di riserve. Tuttavia, il governo brasiliano ha espresso resistenze a cedere le risorse, senza confermare accordi o collaborazioni ufficiali. Le trattative tra le due parti sono in corso, ma non sono stati annunciati accordi definitivi. Le riserve di terre rare rappresentano un patrimonio strategico, e le negoziazioni continuano senza risultati concreti finora.

. il Brasile non è convinto: è il secondo paese al mondo per riserve, ma non vuole trovarsi in mezzo a una lotta tra Trump e la Cina Il Brasile è il secondo paese al mondo per riserve di terre rare, dopo la Cina. Per questo, visto che le terre rare sono diventate tra gli elementi più importanti e ricercati di tutta l’economia mondiale, quelle del Brasile sono desiderate e contese: in particolare dagli Stati Uniti, che stanno cercando di liberarsi dal monopolio cinese. L’amministrazione di Donald Trump sta cercando di fare un accordo con il governo brasiliano di Luiz Inácio Lula da Silva per lo sfruttamento delle terre rare. Ma in questa contesa tra Cina e Stati Uniti, il governo brasiliano al momento non ha intenzione di schierarsi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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