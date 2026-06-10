Gli Stati Uniti puntano sul Brasile come alleato nella corsa alle terre rare, risorse strategiche per l’industria tecnologica e militare. Recentemente, sono stati avviati accordi tra i due paesi per rafforzare la collaborazione nella produzione e fornitura di questi materiali. Il Brasile possiede riserve di terre rare e sta sviluppando progetti per aumentare l’estrazione e l’estrazione di questi minerali. La Cina continua a essere il principale fornitore mondiale, ma gli Stati Uniti cercano alternative.

Ci sono tanti ring dove combattere. E il Brasile è uno di questi. Pochi mesi fa questo giornale ha raccontato come, nell’ambito della progressiva rottura del monopolio cinese sulle terre rare, la strategia degli Stati Uniti fosse quella di tessere una robusta tela di accordi con tutti quei Paesi ricchi di minerali critici ma fuori dall’orbita del Dragone. Nello scacchiere, rientra a piano titolo il Brasile. Sembrano, ora, essersene accorti anche dalle parti del Wall street journal. “Le aziende occidentali stanno investendo ingenti somme nell’industria brasiliana delle terre rare, nella speranza che la nazione sudamericana possa contribuire ad allentare la presa della Cina sui minerali utilizzati nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e nelle armi avanzate”, premette il quotidiano americano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sulle terre rare gli Stati Uniti hanno un asso contro la Cina. Ed è il Brasile

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