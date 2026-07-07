Il derby tra i rusticano Elly e Conte si è acceso da mesi con scontri continui. La partita, più simile a una strategia di resistenza che a una sfida sportiva, vede i due schieramenti impegnati a colpirsi e a mantenere la posizione, anche alleandosi temporaneamente. Ogni mossa viene studiata con attenzione, e le dichiarazioni diventano strumenti di attacco, con alleanze che possono cambiare di fronte a nuove evoluzioni.

La partita è iniziata da mesi. Non è Squid Game, ma la logica sembrala stessa: resistere, colpire, restare in piedi mentre l'avversario frana. Ogni mossa è calcolata, ogni alleanza può ribaltarsi da un momento all'altro, ogni dichiarazione diventa un'arma contundente per stendere l'altro. O più letteralmente stremarlo, portarlo alla resa. É il derby rusticano tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, divisi su tutto ma alleati per forza. È un duello senza tregua, fatto di strategie, sospetti e continui colpi di scena. Magistrale il capitolo sulle primarie che diventano prima il feticcio della segretaria Pd, poi del camaleonte 5 stelle. Fino all'ultimo ribaltamento: lei torna a spingere, lui fa capire che è meglio affidarsi al caminetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il derby rusticano Elly-Conte: divisi su tutto, alleati per forza

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