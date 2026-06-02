Il leader del Movimento 5 Stelle ha detto ai partiti di maggioranza che devono decidere se allearsi con lui o agire da soli, lasciando intendere che non ci sono mezze misure. La sua dichiarazione ha creato tensioni tra i partiti di governo, in particolare sulla questione del Patto di stabilità e del riarmo. La riunione tra le forze di maggioranza si è conclusa con un clima teso e senza accordi chiari, lasciando le alleanze in bilico.

«O venite con noi, oppure ognuno si arrangi per conto proprio». Più che una riunione tra partner, sembra l'inizio di un western alla Sergio Leone: Giù la testa. A lanciare l'avvertimento è il M5S, che guarda gli alleatib- e soprattutto il Pd - con l'aria di chi ha già fatto i compiti. Il palcoscenico dello scontro è Montecitorio, dove domani andrà in scena il confronto sulle mozioni sul Patto di Stabilità e sul riarmo europeo. Ma mentre i dem sono ancora attorno al tavolo a cercare la quadratura del cerchio e una sintesi che metta tutti d'accordo, i pentastellati hanno deciso di giocare d'anticipo: mozione depositata, firma in calce e partita aperta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte spiazza i Dem su Patto di stabilità e riarmo. Elly all'angolo

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Conte: Spalletti deve stare più attento quando parla

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