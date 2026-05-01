Modena-Reggiana il derby di Serie B | tutto su formazioni e sfida

Il derby tra Modena e Reggiana si giocherà allo stadio Braglia il 1 maggio, con l'incontro valido per la Serie B. Le squadre si preparano a scendere in campo, e le formazioni ufficiali saranno annunciate alle 14. La partita rappresenta un momento importante nel campionato di quest'anno, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi in una sfida che attira l'attenzione dei tifosi.

? Cosa sapere Modena e Reggiana si sfidano per la Serie B allo stadio Braglia il 1 maggio.. Le formazioni ufficiali saranno comunicate alle 14.45 prima del fischio d'inizio.. Il terreno di gioco dello stadio Braglia ospita alle ore 15.00 di questo venerdì 1 maggio 2026 il derby tra Modena e Reggiana, un confronto di Serie B che divide le tifoserie tra l’Emilia e la provincia reggiana. L’appuntamento sportivo, che vede contrapposte le due storiche realtà del territorio, attende i sostenitori con un programma di aggiornamenti che inizierà poco prima del fischio d’inizio. Nello specifico, a partire dalle 14.45, sarà possibile conoscere le formazioni ufficiali decise dagli allenatori per affrontare questa sfida diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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