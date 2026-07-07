Il cortocircuito della virtuosa Polonia

Da ilmanifesto.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polonia ha annunciato di aver destinato più del 5% del suo Pil alla difesa, obiettivo fissato dalla Nato per il 2035. Due giorni fa, il Cremlino ha invitato il paese a riflettere sulla propria sicurezza, in risposta al sostegno militare fornito a Kiev. La decisione polacca riguarda l’aumento delle spese militari e il rafforzamento delle forze armate, in un contesto di tensione con la Russia.

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L’obiettivo Nato del 5% del Pil destinato alla difesa entro il 2035 appare lontano per quasi tutti i membri dell’Alleanza, ma non per la Polonia invitata con un tono minaccioso due giorni fa dal Cremlino «a riflettere sulla propria sicurezza» per il sostegno militare offerto a Kiev. Varsavia si presenta al vertice di Ankara in un momento in cui i rapporti con Kiev non sono più idilliaci. Domenica scorsa il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha annunciato che la Polonia renderà pubblico l’intero registro delle forniture militari all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa del 2022. La decisione è arrivata dopo che alcuni esponenti dell’opposizione hanno accusato il governo di aver trasferito segretamente a Kiev missili intercettori Pac-3 destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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