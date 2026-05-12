Un esperto ha dichiarato che prima di procedere al processo contro Sempio è necessario rivedere la condanna definitiva di Stasi, coinvolto in un caso di omicidio. La riapertura dell’indagine sulla morte di una giovane donna, con Sempio come unico imputato, ha sollevato la questione di un possibile cortocircuito nella giustizia. La discussione riguarda la possibilità di un errore giudiziario e la necessità di chiarimenti prima di procedere con nuovi procedimenti penali.

Milano, 12 maggio 2026 - Dopo la clamorosa riapertura dell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi che vede il solo Andrea Sempio accusato del delitto si apre il caso della revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi e soprattutto di evitare una sorta di cortocircuito giuridico. Nella combo, da sinistra, Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi, 8 maggio 2026. ANSACNL Prima di un eventuale processo a carico di Andrea Sempio, infatti sarà probabilmente necessario riaprire quello che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi. Nodo giuridico e nuove valutazioni. È questo il nodo giuridico che emerge dai nuovi sviluppi sul caso Garlasco dopo la trasmissione degli atti dalla Procura di Pavia alla Procura generale di Milano per valutare una possibile revisione della sentenza (art.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il super esperto: “Prima del processo a Sempio serve la revisione della condanna di Stasi”. Perché e il rischio di un cortocircuito della giustizia

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Caso Garlasco: l'Avv. Cataliotti rompe il silenzio. Analisi tecnica su Sempio e il nodo DNA

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