Sforbiciate ai capelli in classe durante una lezione parla l’insegnante sospesa | Gioco inopportuno ho agito d’impulso
Un episodio insolito si è verificato in una scuola durante una lezione, quando un insegnante sospesa ha raccontato di aver tagliato i capelli a uno studente durante l’orario scolastico. L’insegnante ha spiegato di aver reagito d’impulso a una minaccia scherzosa, ripetuta più volte nel corso delle settimane in situazioni di confusione in classe. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio che ha coinvolto l’intera comunità scolastica.
Una minaccia scherzosa, ripetuta per settimane nei momenti di caos, si è trasformata in un gesto concreto. In una scuola media a Mestre una supplente ha usato delle forbici da carta – piccole e con punte arrotondate – per tagliare un ciuffo di capelli a una studentessa di terza media. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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