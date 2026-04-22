Sforbiciate ai capelli in classe durante una lezione parla l’insegnante sospesa | Gioco inopportuno ho agito d’impulso

Un episodio insolito si è verificato in una scuola durante una lezione, quando un insegnante sospesa ha raccontato di aver tagliato i capelli a uno studente durante l’orario scolastico. L’insegnante ha spiegato di aver reagito d’impulso a una minaccia scherzosa, ripetuta più volte nel corso delle settimane in situazioni di confusione in classe. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio che ha coinvolto l’intera comunità scolastica.