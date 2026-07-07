In regione, il consenso dei sindaci è diminuito dell’11 per cento rispetto al 2021, con il sindaco di una città importante che si trova all’ultimo posto. La riduzione è stata commentata come l’inizio di una “nuova fase”.

Se i sondaggi sono come il termometro, e misurano al febbre senza curarla, è probabile che ieri mattina Matteo Lepore abbia preso il più classico dei panni bagnati da appoggiare sopra la fronte, per abbassare la temperatura. Il ‘Governance poll’, la classifica annuale sul consenso di sindaci e governatori di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, non ha fatto sconti al sindaco: 64° posto nel ranking, fanalino di coda tra gli amministratori emiliano-romagnoli, consenso ‘solo’ al 51% e tonfo del 10,9% rispetto alla sua elezione nell’ottobre 2021, quando il termometro del gradimento misurava 61,9. In mezzo i cantieri del tram, il caso della torre Garisenda, le battaglie legali e comunicative sulla Città 30, le proteste per le scuole Besta e il Museo dei bambini al Pilastro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il consenso dei sindaci. Lepore ultimo in regione. Crollo dell’11% dal 2021: "Ma ora una nuova fase"

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