I sindaci più amati dell’Emilia Romagna | chi sale e chi scende Primo in regione Guerra Parma fanalino di coda Lepore Bologna

Il sindaco di Parma con il 60% di approvazione si posiziona al primo posto tra i più amati dell’Emilia Romagna. È il sindaco più apprezzato della regione e ottiene il settimo posto a livello nazionale. In fondo alla classifica regionale si trova il sindaco di Bologna, con un consenso più basso. La classifica considera i risultati di un’indagine di gradimento tra i primi cittadini emiliani.

Bologna, 6 luglio 2026 – E’ Michele Guerra, il sindaco di Parma, con il 60% di gradimento, il primo cittadino più amato dell’Emilia Romagna. Eletto nel 2022 con il centrosinistra si piazza infatti al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e al primo nella nostra regione. Matteo Lepore, sindaco di centrosinistra di Bologna scende ancora nella classifica, rispetto allo scorso anno, e si accomoda in 64esima posizione (lo scorso anno era in 58esima posizione) con un consenso del 51%, in calo del 10,9% rispetto al 61,9% alle elezioni del 2021. L’analisi del Governance Poll 2026 . E' quanto emerge dall'analisi del 'Governance Poll 2026' sull'apprezzamento dei sindaci realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano 'il Sole 24 Ore'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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