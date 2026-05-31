il partito democratico ora apre una nuova fase

Dopo la sconfitta alle elezioni comunali, il Partito Democratico annuncia l'inizio di una nuova fase politica. La decisione arriva poche ore dopo la chiusura delle urne e coinvolge il rinnovamento interno e nuove strategie. Nessun dettaglio sui cambiamenti specifici, ma si parla di un orientamento diverso per affrontare le prossime sfide elettorali. La direzione del partito non ha ancora comunicato piani concreti o nomi di figure coinvolte.

Dopo la sconfitta della coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali, il Partito Democratico apre una nuova fase politica. La vittoria di Nicola Mozzoni consegna alla città un nuovo sindaco per i prossimi cinque anni e al PD il compito di costruire un’opposizione definita "responsabile, attenta e determinata". Marco Giobbi, segretario del Partito Democratico di San Benedetto, ha rivolto gli auguri al nuovo primo cittadino. Il partito ringrazia Giorgio Fede per aver assunto il ruolo di candidato sindaco della coalizione progressista, insieme alle candidate, ai candidati, alle persone che hanno lavorato durante la campagna elettorale e alle cittadine e ai cittadini che hanno scelto di sostenere il progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Politica sarda, il Campo largo apre una nuova fase. Pd: Verifiche sulla sanità

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