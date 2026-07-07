Il conduttore televisivo è stato aggredito da tre rapinatori mentre tornava da un viaggio. I giovani hanno tentato di portargli i bagagli e un orologio di famiglia. L'episodio è stato raccontato sui social, con il commento che Milano sia ormai un “inferno dantesco, ma capovolto”. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'aggressione, e l'autore non ha riportato ferite gravi.

Il conduttore e autore televisivo, di ritorno da un viaggio, si sfoga sui social dopo che tre ragazzi hanno tentato di rapinarlo dei bagagli e di un orologio appartenuto al padre. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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© Milano.repubblica.it - Federico Quaranta aggredito da tre rapinatori: “Milano è ormai un inferno dantesco, ma capovolto”

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