Ogni settimana, il conduttore radiofonico gallese Elis James ha 60 secondi per individuare una conoscenza condivisa con un ascoltatore. In molti casi, riesce a trovare un collegamento. La trasmissione si svolge in modo rapido e diretto, senza approfondimenti o analisi. La sfida si ripete settimanalmente, con l’obiettivo di mostrare quanto possa essere breve e semplice trovare un punto in comune tra persone.

Ogni settimana il gallese Elis James ha 60 secondi per trovare una conoscenza in comune con un ascoltatore: spesso ci riesce Ogni settimana il conduttore radiofonico di BBC John Robins introduce la telefonata in diretta di un ascoltatore o un’ascoltatrice gallese chiedendo agli ascoltatori: «Riuscirà il nostro eroe gallese a trovare una conoscenza in comune con un connazionale in 60 secondi?». L’«eroe gallese» è Elis James, co-conduttore del programma, che dal momento in cui inizia la chiamata ha un minuto per trovare una conoscenza in comune con lo sconosciuto all’altro capo del telefono. Ci riesce circa la metà delle volte. Da due anni... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il conduttore radiofonico che dimostra che in Galles ci si conosce un po’ tutti

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Radio Host DISMANTLES DUMB Callers Pushing RACIST Conspiracy Theories!

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