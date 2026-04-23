Edoardo Motta, portiere della Lazio nato nel 2005, ha esordito in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta a causa di un infortunio del titolare. La sua presenza tra i pali ha contribuito alla qualificazione della squadra alla finale. La partita si è conclusa con una vittoria per la Lazio, che ha dimostrato di poter contare su giovani talenti. Motta ha fatto il suo debutto ufficiale in una competizione importante.

Nel cielo bianco e azzurro di Roma brilla una nuova stella. Il suo nome è Edoardo Motta, classe 2005 e portiere della Lazio, che ha debuttato in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta dopo l’infortunio di Ivan Provedel. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che la sua presenza tra i pali alla New Balance Arena di Bergamo sarebbe risultata profondamente importante per il passaggio del turno. Grazie a lui, che ha parato 4 tiri in porta nello spareggio ai rigori, i biancocelesti hanno trionfato e sono passati alla finale della competizione italiana. Interventi magistrali di un ragazzo poco più che ventenne, ritrovatosi a dover difendere una porta dai tiri insidiosi di giocatori esperti come De Ketelaere, Zappacosta, Pasalic e Scamacca.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Edoardo Motta, il portiere-eroe che ha trascinato la Lazio in finale dimostra che i giovani ci sono: ma vanno valorizzati

Edoardo Motta alla Lazio, il portiere dell'under 21 che ne pensate #lazio #italia #calciomercato

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