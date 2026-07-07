il comunicato della famiglia de laurentiis

La famiglia De Laurentiis e le società sportive da loro gestite hanno diffuso un comunicato dopo che la Procura di Bari ha annunciato l’apertura di un’indagine. La notizia è stata resa nota questa mattina. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi nel comunicato.

Aurelio e Luigi De Laurentiis e le società sportive che presiedono hanno diramato un comunicato in seguito all’apertura delle indagini della Procura di Bari di cui si è avuta notizia stamane. Di seguito quanto diffuso dai media delle due Società. Il Comunicato Stampa. SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina. Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile. Il valore del calciatore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell’operazione, da un soggetto terzo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Ghoulam: Da giovane non ero appassionato al calcio, lo sognava la mia famiglia. Studiavo economia

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