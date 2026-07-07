Il commento di Ruggieri | Sembra una commedia

C’era una volta l’attentato del secolo. Il grande mistero italiano, la trama oscura, il martirio mediatico di Sigfrido Ranucci. Poi arriva Andrea Ruggieri e buca il pallone con una battuta che vale più di mille editoriali: “Svolta clamorosa nelle indagini sull’attentato del secolo ai danni di Ranucci: i grandi mandanti dell’attentato al principe del giornalismo di inchiesta – che massacra persone perbene e quando si sbaglia manco chiede scusa – chi sarebbero? Bin Laden, Riina, Provenzano? No: Lavitola, che ridere”. Da tragedia civile la storia rischia di scivolare dritta nella commedia all’italiana secondo Ruggieri: “Questo ha fatto un anno... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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