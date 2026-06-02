La Festa della Repubblica è un momento che appartiene a tutti gli italiani, secondo quanto affermato da Ruggieri. La celebrazione rappresenta un’occasione per ricordare l’unità e i valori condivisi del Paese. La frase citata sottolinea l’importanza del coinvolgimento collettivo nel ricordare questa ricorrenza, considerata come una canzone da cantare insieme, simbolo di identità e coesione nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Festa della Repubblica è un momento che appartiene a tutti gli italiani. Essere qui ad Avellino per celebrarla attraverso la musica è per me motivo di orgoglio”. Così Enrico Ruggeri alla vigilia del concerto in programma in Piazza Libertà per le celebrazioni del 2 giugno. Il cantautore sottolinea il valore civile della ricorrenza: “La Repubblica non è soltanto una conquista storica, ma un impegno quotidiano. Libertà, partecipazione e rispetto delle istituzioni sono principi che vanno difesi ogni giorno”. Ruggeri evidenzia anche il ruolo della musica come strumento di condivisione. “Le canzoni hanno la capacità di mettere insieme persone diverse, di creare emozioni comuni e di far riflettere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ruggieri: “La Repubblica è una canzone da cantare insieme”

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