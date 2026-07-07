il comitato olimpico internazionale ha revocato in via provvisoria la sospensione della russia

Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda la possibilità di partecipare a competizioni internazionali. La revoca è valida fino a nuove valutazioni. La sospensione era stata adottata in precedenza a causa di questioni legate a pratiche di conformità e integrità. La decisione permette ora agli atleti russi di competere sotto bandiera neutra. La questione sarà riesaminata in futuro.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO, nell’acronimo francese) ha revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato olimpico russo dai Giochi decisa dopo l’invasione dell’Ucraina, e ha lasciato alle federazioni internazionali delle singole discipline la possibilità di scegliere se accogliere o meno atlete e atleti russi in rappresentanza del loro paese nelle proprie competizioni. Già a febbraio la presidente del CIO, Kirsty Coventry, aveva fatto intendere che la Russia sarebbe stata ammessa ai Giochi di Los Angeles nel 2028. Il CIO comunque ha detto che in futuro potrebbe rivalutare la decisione. A maggio aveva preso una decisione analoga per la Bielorussia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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