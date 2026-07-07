Un cliente ha avuto un arresto cardiaco in un ristorante e il proprietario ha praticato il massaggio cardiaco di emergenza, riuscendo a salvarlo. Durante l’intervento, ha utilizzato il suo cellulare, collegato a un link, per ricevere istruzioni dai medici e guidare le manovre. A una settimana dall’evento, il proprietario ha raccontato di aver vissuto quei dieci minuti come un’esperienza incredibile, ripensando spesso a quel momento.

«Come ci si sente dopo aver salvato una vita? È una sensazione incredibile. Ogni giorno ripenso a quei dieci minuti interminabili». A una settimana da quella sera, Sandro Zorzato ha ancora negli occhi le immagini di quanto accaduto all’Antica Quercia di Solesino (Padova), storico ristorante conosciuto e frequentato da clienti provenienti da tutto il Veneto. Non aveva mai praticato un massaggio cardiaco in vita sua, eppure pochi giorni fa, guidato dai medici del Suem attraverso un link inviato dalla centrale operativa, non ci ha pensato un secondo. Una normale cena estiva si è infatti trasformata in una drammatica corsa contro il tempo, conclusa con il salvataggio di un cliente colpito da un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Il cliente ha un arresto cardiaco al ristorante, il titolare lo salva con il massaggio d'emergenza: «Con un link il mio cellulare è diventato una telecamera, i medici mi dicevano che cosa fare»

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