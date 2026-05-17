Questa mattina nel centro storico di Portoferraio una donna ha accusato un malore all’interno del suo ristorante. Alcuni presenti hanno chiamato i soccorsi e un'ambulanza è arrivata sul posto. I paramedici hanno praticato un massaggio cardiaco e sono riusciti a stabilizzarla prima del trasporto in ospedale. La donna si trovava nel locale al momento dell’episodio, senza altre persone coinvolte. La situazione è stata gestita rapidamente grazie all’intervento dei soccorritori.

Portoferraio (Livorno), 17 maggio 2026 – Emergenza sanitaria questa mattina, 17 maggio, nel centro storico di Portoferraio. Una donna di 63 anni ha accusato un improvviso malore, intorno alle 10, mentre si trovava nel ristorante che gestisce insieme al figlio, l’osteria pizzeria “Il Porticciolo” in via Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico. https:www.lanazione.itpistoiacronacacandidato-sindaco-pistoia-wu2eapku Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto sono intervenute la Misericordia di Portoferraio e l'automedica che hanno provveduto all'intervento cardiocircolatorio di rianimazione e al massaggio cardiaco. È stata effettuata la defibrillazione e la signora è stata portata in ospedale in attesa di trasferimento in rianimazione con elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ha un malore nel suo ristorante, donna salvata con il massaggio cardiaco

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