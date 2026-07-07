Il Cio riammette gli atleti e il Comitato olimpico russo resta il bando per la bandiera e l’inno
Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha revocato le restrizioni imposte agli atleti russi e “in via provvisoria” la sospensione del Comitato olimpico russo che era in vigore dal 12 ottobre 2023 “in quanto non annovera più tra i propri membri organizzazioni sportive delle regioni ucraine occupate”. E’ quanto emerge al termine di una riuinone a Losanna della Commissione esecutiva del Cio. Gli atleti russi potranno tornare partecipare alle qualificazioni per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per ora resta il bando per l’inno e la bandiera. Questo reinserimento graduale, raccomandato dalle federazioni internazionali nei rispettivi sport, è accompagnato da requisiti specifici in materia di controllo antidoping, alla luce dello “scetticismo della comunità sportiva mondiale”, precisa il Cio n un comunicato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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