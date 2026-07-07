Il Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Di conseguenza, la Russia può partecipare alle qualificazioni olimpiche, ma il ritorno degli atleti alle competizioni ufficiali dipenderà dalle decisioni delle singole federazioni sportive. La revoca è stata annunciata dall’Esecutivo del Cio, che ha deciso di riattivare le attività del Comitato russo.

L’Esecutivo del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. “La decisione – si legge in un comunicato – è stata presa a seguito di un’analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del Cio, considerando che il Comitato olimpico russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina “. “Inoltre – prosegue il Cio -, il Comitato olimpico russo ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il Cio revoca la sospensione alla Russia: via libera alle qualificazioni olimpiche, ma il ritorno degli atleti dipenderà dalle singole federazioni

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