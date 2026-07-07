Il Cio ' perdona' Mosca il Comitato olimpico russo riammesso ai Giochi
Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione è stata presa dal Comitato esecutivo del Cio, che ha deciso di riammesso il Comitato russo ai Giochi. Questa scelta permette alla Russia di partecipare alle competizioni olimpiche, anche se la sospensione resta in vigore in via temporanea. La revoca è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata o le condizioni.
AGI - Il Comitato esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ( Cio ) ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo ( Roc ) in vigore dal 12 ottobre 2023. Lo comunica lo stesso Cio spiegando che la decisione di revocare provvisoriamente la sospensione del Roc è stata presa a seguito di un'analisi approfondita da parte della Commissione affari legali del Cio, considerando che lo sport russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale ucraino. Inoltre, spiega la nota del Cio, il Comitato olimpico russo ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori. 🔗 Leggi su Agi.it
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