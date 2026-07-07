Il Cio ' perdona' Mosca il Comitato olimpico russo riammesso ai Giochi

Notizia in breve

Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione è stata presa dal Comitato esecutivo del Cio, che ha deciso di riammesso il Comitato russo ai Giochi. Questa scelta permette alla Russia di partecipare alle competizioni olimpiche, anche se la sospensione resta in vigore in via temporanea. La revoca è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata o le condizioni.