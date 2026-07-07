Il chiarimento di EA su FC 26 | ecco che fine fanno i Token dopo la Stagione 8
Il team di EA ha chiarito cosa succede ai Token del Festival del Calcio di FC 26 dopo la fine della Stagione 8. Con la chiusura della stagione, alcuni giocatori temevano la perdita dei Token accumulati. Tuttavia, EA ha confermato che i Token rimarranno attivi e non verranno azzerati, rassicurando così la community di giocatori che li aveva ottenuti durante l’evento.
Niente panico su Ultimate Team: i Token del Festival del Calcio restano attivi dopo la Stagione 8. Con l’avvicinarsi della conclusione della Stagione 8 su Ultimate Team, all’interno della community di FC 26 ha iniziato a circolare una comprensibile dose di apprensione. Moltissimi videogiocatori, accumulando le preziose risorse dedicate alla mega-campagna estiva, si sono posti la stessa identica domanda: che fine faranno i miei sudati gettoni una volta terminato il pass stagionale attuale? The FoF Token Store will continue to remain live beyond Season 8. You can continue to use your FoF Tokens until the FoF store expires on September 1st. The correct expiry dates for the rewards in the FoF store are shown in-game. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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