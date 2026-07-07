Il chiarimento di EA su FC 26 | ecco che fine fanno i Token dopo la Stagione 8

Notizia in breve

Il team di EA ha chiarito cosa succede ai Token del Festival del Calcio di FC 26 dopo la fine della Stagione 8. Con la chiusura della stagione, alcuni giocatori temevano la perdita dei Token accumulati. Tuttavia, EA ha confermato che i Token rimarranno attivi e non verranno azzerati, rassicurando così la community di giocatori che li aveva ottenuti durante l’evento.