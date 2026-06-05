Svelati i premi Champions Token su FC 26 | la scelta da 1.000 gettoni che può svoltarti il club

EA Sports ha aperto il riscatto dei Champions Token su Football Ultimate Team, consentendo ai giocatori di utilizzare i gettoni speciali accumulati nelle Finali di Champions. Tra le opzioni disponibili, c’è una scelta da 1.000 gettoni che può influenzare significativamente il club virtuale. La possibilità di riscattare i premi è ora accessibile attraverso lo store dedicato, riservato ai player più competitivi del gioco.

L’attesa è finalmente finita per i player più competitivi di Football Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente aperto il riscatto all’interno dello store dedicato ai Champions Token, i gettoni speciali accumulati attraverso le performance nelle Finali di Champions. La nuova selezione di premi fa parte della maxi-campagna estiva Festival of Football e mette sul piatto sia giocatori live mostruosi che pacchetti dal potenziale immenso per stravolgere la propria rosa. RICORDA SULLE CARTE “ORGOGLIO NAZIONALE”: I giocatori presenti in questa selezione (come James o Dani Olmo) seguono la dinamica delle carte live della campagna estiva. Vengono rilasciati inizialmente senza PlayStyle di base, ma potrai cucirgli addosso l’assetto perfetto sfruttando gratuitamente il PlayStyle Lab nel menu Evoluzioni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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