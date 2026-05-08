FC 26 DIFESA DA RIFARE | ECCO COME CAMBIA IL MASTINO DOPO IL NERF DI EA GUARDA IL VIDEO
EA Sports ha annunciato modifiche al PlayStyle “Bruiser” (Mastino) nel videogioco FC 26, riducendo alcune sue caratteristiche. La società ha spiegato che le modifiche sono state apportate per bilanciare il gameplay e limitare la percezione di forza eccessiva di questa abilità. Le modifiche sono state comunicate attraverso un video ufficiale, che mostra i dettagli delle variazioni rispetto alla versione precedente.
Il “trucco” della forza infinita sta per svanire. EA Sports ha rotto il silenzio su uno dei PlayStyle più controversi di questa stagione: il Bruiser (Mastino). Con un comunicato ufficiale, il team di sviluppo ha annunciato un cambio radicale nelle gerarchie dei contrasti fisici. Ecco cosa cambierà concretamente nelle tue prossime partite e perché i tuoi difensori potrebbero sembrarti diversi. Non è più solo una sensazione dei giocatori: il PlayStyle Mastino era troppo potente. Dopo mesi di discussioni nella community e test approfonditi, EA Sports ha confermato che il rapporto tra le statistiche reali dei giocatori (gli attributi) e i potenziamenti dati dagli stili di gioco non era equilibrato.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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