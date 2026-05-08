EA Sports ha annunciato modifiche al PlayStyle “Bruiser” (Mastino) nel videogioco FC 26, riducendo alcune sue caratteristiche. La società ha spiegato che le modifiche sono state apportate per bilanciare il gameplay e limitare la percezione di forza eccessiva di questa abilità. Le modifiche sono state comunicate attraverso un video ufficiale, che mostra i dettagli delle variazioni rispetto alla versione precedente.

Il “trucco” della forza infinita sta per svanire. EA Sports ha rotto il silenzio su uno dei PlayStyle più controversi di questa stagione: il Bruiser (Mastino). Con un comunicato ufficiale, il team di sviluppo ha annunciato un cambio radicale nelle gerarchie dei contrasti fisici. Ecco cosa cambierà concretamente nelle tue prossime partite e perché i tuoi difensori potrebbero sembrarti diversi. Non è più solo una sensazione dei giocatori: il PlayStyle Mastino era troppo potente. Dopo mesi di discussioni nella community e test approfonditi, EA Sports ha confermato che il rapporto tra le statistiche reali dei giocatori (gli attributi) e i potenziamenti dati dagli stili di gioco non era equilibrato.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, DIFESA DA RIFARE: ECCO COME CAMBIA IL “MASTINO” DOPO IL NERF DI EA [GUARDA IL VIDEO]

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