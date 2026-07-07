Un incendio ha danneggiato il castello di Valentino a Wideville. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e hanno coinvolto alcune parti dell’edificio, che risale al XVIII secolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Non ci sono stati feriti, ma l’edificio ha subito danni strutturali. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

La scomparsa di Valentino Garavani ha segnato la fine di un’epoca che ha rivoluzionato il concetto stesso di eleganza. Lo stilista, considerato uno dei più grandi ambasciatori del Made in Italy nel mondo, non ha lasciato soltanto una maison diventata sinonimo di raffinatezza, ma anche un universo fatto di arte, bellezza e luoghi straordinari che riflettevano perfettamente la sua visione estetica. Tra questi, uno in particolare racconta meglio di qualsiasi sfilata il suo modo di intendere il lusso: il Castello di Wideville, la magnifica dimora francese che per oltre trent’anni è stata il suo rifugio privato, il luogo dove riceveva ospiti illustri e coltivava quella ricerca della perfezione che ha sempre caratterizzato la sua carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il castello di Valentino, storie e segreti di Wideville

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