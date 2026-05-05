A Castello un grande appuntamento con la moda | Mariella Milani racconta Armani e Valentino

A Castelsangiovanni si terrà un evento dedicato alla moda italiana presso il Teatro Verdi. Sabato 9 maggio alle 17,30, la giornalista e critica di moda Mariella Milani condurrà un incontro intitolato “Giorgio Armani e Valentino Garavani, due storie di moda”. L’appuntamento si concentra sull’approfondimento delle carriere e delle influenze di questi due stilisti nel panorama della moda.