Un gruppo di eurodeputati ha scritto alle Federazioni calcistiche europee chiedendo un’indagine sulla Fifa, in relazione al caso Balogun. La lettera invita a verificare se il presidente della federazione internazionale sia coinvolto in eventuali irregolarità. La richiesta arriva anche da Bruxelles, dove si evidenziano le proteste legate alla vicenda. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’indagine o sui presunti coinvolgimenti.

Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle Federazioni calcistiche europee di garantire un'indagine sulla Fifa "per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una giornata imposta a seguito del cartellino rosso mostrato al giocatore della nazionale maschile statunitense Folarin Balogun, e se le pressioni dell'amministrazione Usa abbiano influito su tale decisione"., È quanto si legge in una lettera promossa da Barry Andrews MEP (Renew), Lara Wolters (S&D) e Niels Fuglsang (S&D) visionata dall'ANSA, finora sottoscritta da una trentina di eurodeputati. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso Balogun, proteste anche da Bruxelles. Lettera eurodeputati: "Indagate su Infantino"

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