Il caso Balogun arriva al Parlamento europeo | Bisogna indagare sul ruolo di Infantino

Notizia in breve

Il caso Balogun ha raggiunto il Parlamento europeo, con richieste di indagine sul ruolo del presidente FIFA. La sospensione della squalifica del calciatore ha suscitato discussioni e richieste di chiarimenti su eventuali influenze o decisioni prese dall'organizzazione. La questione riguarda specificamente il processo che ha portato alla revoca della squalifica e se siano stati rispettati i procedimenti regolamentari. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli delle indagini o sui soggetti coinvolti.