Il caso Balogun arriva al Parlamento europeo | Bisogna indagare sul ruolo di Infantino
Il caso Balogun ha raggiunto il Parlamento europeo, con richieste di indagine sul ruolo del presidente FIFA. La sospensione della squalifica del calciatore ha suscitato discussioni e richieste di chiarimenti su eventuali influenze o decisioni prese dall'organizzazione. La questione riguarda specificamente il processo che ha portato alla revoca della squalifica e se siano stati rispettati i procedimenti regolamentari. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli delle indagini o sui soggetti coinvolti.
La sospensione della squalifica di Balogun ha creato un putiferio e adesso c'è chi chiede di capire quale sia stato il ruolo di Infantino, presidente FIFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Buongiorno.Dal Principato stamattina mi arriva fresca la news che la #Juventus in caso di mancato accordo con il #Psg per #KoloMuani (il club francese vuole l’obbligo di riscatto) ha già avviato contatti per #Balogun che lascerà il Monaco. Valutazione 50 mil. x.com
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