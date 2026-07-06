Infantino rivela la telefonata con Trump sul caso Balogun | È così che funziona la FIFA

Il presidente FIFA ha confermato di aver parlato con l'ex presidente degli Stati Uniti riguardo al caso Balogun. Ha aggiunto che la FIFA funziona in modo autonomo e che, anche quando non condivide le decisioni, le rispetta. La sua dichiarazione arriva dopo aver difeso la Federazione e l’indipendenza degli organi disciplinari. La conversazione telefonica è stata confermata e fa parte di un quadro più ampio di rapporti tra la FIFA e le autorità statunitensi.

Il presidente FIFA difende la Federazione e l'indipendenza degli organi disciplinari. "A volte sono d'accordo, a volte non lo sono. Ma ne rispetto decisioni e autonomia". Respinto il ricorso del Belgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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