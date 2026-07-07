Un atleta di apnea ha dichiarato che questa disciplina gli ha insegnato a respirare meglio e a controllare l’ansia. Dopo aver partecipato ai Mondiali, ha spiegato come la calma richiesta sott’acqua lo abbia aiutato anche nella vita quotidiana. Ha aggiunto che l’apnea richiede tranquillità e auto-controllo, strumenti utili per gestire attacchi di panico e situazioni di stress. La sua esperienza dimostra come la pratica possa avere effetti positivi anche al di fuori dello sport.

Milano – “L’apnea mi ha aperto un mondo che va oltre il rettangolo blu della piscina. Devi essere calmo e tranquillo con te stesso per star sott’acqua e questo aiuta molto nella vita: impari a respirare e a gestire anche ansia e attacchi di panico”. A dirlo è il campione del mondo di apnea endurance 4x50: Giuseppe Fusto, 25 anni, lavora da quattro anni all’università di Milano-Bicocca nell’area Edilizia, gestione strutture e serviz i. Ha conquistato il titolo a giugno ai campionati mondiali che si sono svolti a Novi Sad, città serba che s’affaccia sul Danubio. Ripartiamo da qui: com’è andata in Serbia? “Prima gara: la 8x50, che sarebbero 400 metri, e che è nelle mie corde, io sono più “fondista“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilgiorno.it - Il campione Giuseppe Fusto, dalla Bicocca ai Mondiali: “L’apnea insegna a respirare e a gestire meglio l’ansia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Apnea notturna: perché alcuni bambini “smettono” di respirare nel sonno?L'apnea notturna nei bambini si verifica quando, durante il sonno, si interrompono temporaneamente i segnali di respirazione.

Kickboxing al Liceo Rummo: il campione Andrea Festa insegna ai giovaniAl Liceo Rummo si è svolta una lezione di kickboxing con il campione europeo Andrea Festa, che ha incontrato gli studenti per condividere la sua...

Argomenti più discussi: Il campione Giuseppe Fusto, dalla Bicocca ai Mondiali: L’apnea insegna a respirare e a gestire meglio l’ansia; Apnea, Giuseppe Fusto corona il sogno iridato: è campione mondiale dei 200 metri.

Il campione Giuseppe Fusto, dalla Bicocca ai Mondiali: L’apnea insegna a respirare e a gestire meglio l’ansiaDipendente dell’ateneo e medaglia d’oro in Serbia nella 4x50: Più sport nei campus, non solo per studenti. È già nato il settore nuoto ... ilgiorno.it

Apnea, Giuseppe Fusto corona il sogno iridato: è campione mondiale dei 200 metriIl mio sogno ora è realtà. Sono campione del mondo apnea endurance 4×50. Giuseppe ... msn.com