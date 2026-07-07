Il campione Giuseppe Fusto dalla Bicocca ai Mondiali | L’apnea insegna a respirare e a gestire meglio l’ansia

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atleta di apnea ha dichiarato che questa disciplina gli ha insegnato a respirare meglio e a controllare l’ansia. Dopo aver partecipato ai Mondiali, ha spiegato come la calma richiesta sott’acqua lo abbia aiutato anche nella vita quotidiana. Ha aggiunto che l’apnea richiede tranquillità e auto-controllo, strumenti utili per gestire attacchi di panico e situazioni di stress. La sua esperienza dimostra come la pratica possa avere effetti positivi anche al di fuori dello sport.

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Milano –  “L’apnea mi ha aperto un mondo che va oltre il rettangolo blu della piscina. Devi essere calmo e tranquillo con te stesso per star sott’acqua e questo aiuta molto nella vita: impari a respirare e a gestire anche ansia e attacchi di panico”. A dirlo è il campione del mondo di apnea endurance 4x50: Giuseppe Fusto, 25 anni, lavora da quattro anni all’università di Milano-Bicocca nell’area Edilizia, gestione strutture e serviz i. Ha conquistato il titolo a giugno ai campionati mondiali che si sono svolti a Novi Sad, città serba che s’affaccia sul Danubio. Ripartiamo da qui: com’è andata in Serbia? “Prima gara: la 8x50, che sarebbero 400 metri, e che è nelle mie corde, io sono più “fondista“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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