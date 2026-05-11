Kickboxing al Liceo Rummo | il campione Andrea Festa insegna ai giovani

Al Liceo Rummo si è svolta una lezione di kickboxing con il campione europeo Andrea Festa, che ha incontrato gli studenti per condividere la sua esperienza. Durante l'incontro, Festa ha risposto a domande sulla gestione della pressione mentale nei combattimenti internazionali e ha spiegato i sacrifici quotidiani necessari per raggiungere livelli così alti. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi studenti interessati agli aspetti pratici e alle sfide della carriera sportiva.

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? Punti chiave Come si gestisce la pressione mentale durante un incontro internazionale?. Quali sacrifici quotidiani nasconde il percorso di un campione europeo?. Perché la kickboxing può diventare uno strumento di crescita psicologica?. Cosa prevede il prossimo programma del Dipartimento di Scienze Motorie?.? In Breve Dipartimento Scienze Motorie del Liceo Rummo organizza il ciclo di incontri con atleti nazionali.. Incontro focalizzato su tecnica, coordinazione motoria e gestione mentale della disciplina kickboxing.. Progetto scolastico mira a integrare modelli sportivi nel curriculum formativo del territorio beneventano.. Programma prevede futuri confronti con altri allenatori e dirigenti delle varie nazionali italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kickboxing al Liceo Rummo: il campione Andrea Festa insegna ai giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: FOTO/ Il campione europeo Andrea Festa al Liceo Rummo: “Nello sport come nella vita non bisogna mai arrendersi” Leggi anche: Moustapha, campione di kickboxing a contatto Argomenti più discussi: Kickboxing, il liceo ‘Rummo’ ospita il campione europeo e italiano Andrea Festa; Studenti del Liceo Scientifico Rummo donano il sangue all’ospedale San Pio di Benevento; Pasta Rummo Accademia pronta per il Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026.