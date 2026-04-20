L'apnea notturna nei bambini si verifica quando, durante il sonno, si interrompono temporaneamente i segnali di respirazione. Questi episodi possono durare pochi secondi o più a lungo e si verificano più frequentemente nei bambini rispetto agli adulti. Le cause possono essere legate a ostruzioni delle vie respiratorie o a problemi neurologici. Questo tipo di episodio rappresenta un’esperienza spaventosa per i genitori, che si trovano a dover affrontare situazioni improvvise e preoccupanti.

Un figlio che smette di respirare è un episodio drammatico per qualsiasi genitore, soprattutto se accade di notte. Il timore di esiti tragici è evidente, ma non necessariamente bisogna preoccuparsi in questo modo. Parliamo delle apnee notturne, una condizione che l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù riferisce interessare il 2-5% dei bambini di ogni età ma che è più frequente in quelli tra i 2 e i 6 anni. Cos’è l’apnea notturna nei bambini (e cosa non è). La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS, dall’inglese Obstructive Sleep Apnea Syndrome) è definita dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) come un disturbo della respirazione durante il sonno caratterizzato dall’ostruzione intermittente parziale o completa delle vie aeree superiori, che interrompe la normale ventilazione e altera il pattern del sonno fisiologico.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Apnea notturna: perché alcuni bambini “smettono” di respirare nel sonno?

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