J annik Sinner torna in campo oggi, martedì 7 luglio 2026, per i quarti di finale di Wimbledon contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Un match che vale un posto in semifinale, e che arriva dopo un percorso di Sinner sempre più solido nel torneo sull’erba londinese. Il numero uno al mondo arriva alla sfida con il tennista teutonico dopo essersi sbarazzato agevolmente agli ottavi della rivelazione del torneo, il giapponese Shintaro Mochizuki. Jannik Sinner e il sensore per la glicemia: la scelta hi-tech contro i cali di energia X Sinner contro Struff a Wimbledon: a che ora gioca oggi. Il match si gioca sul Campo 1, non sul Centrale, come primo incontro di giornata: si comincia alle 14 italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Iodonna.it - Il campione altoatesino va a caccia della terza semifinale in carriera a Wimbledon, oggi contro il tedesco Struff, al suo primo quarto di finale Slam a 36 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roland Garros a Parigi, Zverev vince la finale e batte Cobolli: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, il tedesco conquista il 1° Slam di carrieraA Parigi, nel torneo di Roland Garros, il tedesco ha vinto la finale contro l’italiano dopo più di quattro ore di gioco.

Zverev in finale a Roland Garros. Contro Cobolli cerca il suo primo SlamAlexander Zverev è arrivato in finale a Roland Garros, battendo Jakub Mensik in quattro set.

Temi più discussi: Wimbledon, Sinner vince contro Brooksby e approda agli ottavi di finale; Wimbledon, Sinner buona la seconda: Abbiamo capito cosa è successo a Parigi ma potrebbe ricapitare; Sinner supera l'ostacolo Mochizuki e va ai quarti a Wimbledon; Tennis, quando gioca Sinner a Wimbledon contro Borges: data e orario.

Approda al terzo turno, sedicesimi di finale, di Wimbledon Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges, n. 48, in tre set (7-6, 7-6, 6-4). Ora il campione altoatesino sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby (n.81 Atp). #ANSA ansa.it/sito x.com

Wimbledon, Sinner vince contro Brooksby e approda agli ottavi di finaleIl campione altoatesino, numero uno nella classifica mondiale, ha superato lo statunitense in tre set per 6-4, 6-3, 6-4. A fine partita: sto cercando di migliorare giorno dopo giorno ... rainews.it

Wimbledon: Sinner batte in tre set Borges e va al terzo turnoJannik Sinner approda al terzo turno, sedicesimi di finale, di Wimbledon. Sul Centrale dell’All England Club, il numero 1 del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges, n. 48 al mondo, in tre set co ... corrierenazionale.it