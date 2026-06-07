A Parigi, nel torneo di Roland Garros, il tedesco ha vinto la finale contro l’italiano dopo più di quattro ore di gioco. Il punteggio finale è stato 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Con questa vittoria, il tennista conquista il suo primo titolo del Grande Slam. L’italiano è stato eliminato al quinto set, dopo aver combattuto duramente contro il numero tre al mondo.

L'azzurro capitolino piegato al 5° set dopo un match di oltre 4 ore contro il numero 3 al mondo. La vittoria di Zverev arriva al culmine di una partita vibrante, nella quale Cobolli sperava di alzare la coppa dei Roland Garros 50 anni dopo Panatta Si è chiusa con la vittoria di Alexander Zver. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Roland Garros a Parigi, Zverev vince la finale e batte Cobolli: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, il tedesco conquista il 1° Slam di carriera

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Come ZVEREV ha battuto COBOLLI e vinto il suo PRIMO SLAM |

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Zverev in finale a Roland Garros. Contro Cobolli cerca il suo primo SlamAlexander Zverev è arrivato in finale a Roland Garros, battendo Jakub Mensik in quattro set.

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Stesso campo, emozioni opposte Alexander Zverev ha conquistato il Roland Garros nello stesso lato di campo in cui si era infortunato alla caviglia contro Nadal nel 2022 Quattro anni dopo ha trovato il lieto fine a Parigi x.com

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