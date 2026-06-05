Alexander Zverev è arrivato in finale a Roland Garros, battendo Jakub Mensik in quattro set. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 dopo tre ore di gioco. Zverev, 29 anni e seconda testa di serie, cerca il suo primo titolo del Grand Slam. Ora affronterà Cobolli nella finale del torneo maschile.

AGI - Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di J akub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco. Zverev, che domenica sfiderà per il titolo Flavio Cobolli, il finale per il forfait del connazinale Matteo Arnaldi, proverà dunque a sfatare il tabù Slam dopo aver perso tre finali: agli Us Open 2020 per mano di Thiem, al Roland Garros 2024 contro Alcaraz e agli Australian Open 2025 di fronte a Sinner. Zverev a caccia del primo Slam. Campione olimpico a Tokyo, il 29enne di Amburgo disputerà la sua 42esima finale nel circuito maggiore: 24 finora i titoli conquistati, l'ultimo dei quali oltre un anno fa a Monaco di Baviera mentre in questa stagione è uscito battuto dalla finale di Madrid contro Sinner. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Agi.it - Zverev in finale a Roland Garros. Contro Cobolli cerca il suo primo Slam

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matteo Arnaldi ha un virus, Cobolli in finale al Roland Garros. Affronterà Zverev

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roland Garros 2026, forfait di Arnaldi: Cobolli in finale contro Zverev

Leggi anche: Zverev non sbaglia: batte Mensik ed è in finale al Roland Garros: “Qualche volta bisogna essere stupidi per giocare bene a tennis”. Tra lui e il primo Slam c’è un italiano

Temi più discussi: Zverev in semifinale: Jodar battuto in 3 set; Sarà Zverev-Jodar il primo quarto maschile: il tedesco spegne lucky de Jong; Jodar può aspettare: Zverev lo spazza via in tre set al Roland Garros e vola in semifinale. Poi lancia la sfida: Contento di essere tra i primi 4. Per ora; Tennis: Roland Garros, quarti di finale, R. Jodar (ESP) - A. Zverev (GER).

Arnaldi non gioca per un virus improvviso: Cobolli in finale con Zverev al Roland Garros x.com

Finale del Roland-Garros 2026, Singolare Maschile reddit

Quando si gioca la finale del Roland Garros 2026 Cobolli-Zverev, data e orario dell’incontro a ParigiDomenica 7 giugno un tennista italiano giocherà la finale del Roland Garros. In campo ci sarà uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si affronteranno stasera nella seconda semifinale. Chi ... fanpage.it

Cobolli-Zverev, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tvDopo il ritiro di Matteo Arnaldi, il romano ha guadagnato senza giocare la possibilità di affrontare il numero due del tabellone per il titolo ... corrieredellosport.it