Zverev in finale a Roland Garros Contro Cobolli cerca il suo primo Slam

Da agi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev è arrivato in finale a Roland Garros, battendo Jakub Mensik in quattro set. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 dopo tre ore di gioco. Zverev, 29 anni e seconda testa di serie, cerca il suo primo titolo del Grand Slam. Ora affronterà Cobolli nella finale del torneo maschile.

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AGI - Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di J akub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco. Zverev, che domenica sfiderà per il titolo Flavio Cobolli,  il finale per il forfait del connazinale Matteo Arnaldi, proverà dunque a sfatare il tabù Slam dopo aver perso tre finali: agli Us Open 2020 per mano di Thiem, al Roland Garros 2024 contro Alcaraz e agli Australian Open 2025 di fronte a Sinner. Zverev a caccia del primo Slam. Campione olimpico a Tokyo, il 29enne di Amburgo disputerà la sua 42esima finale nel circuito maggiore: 24 finora i titoli conquistati, l'ultimo dei quali oltre un anno fa a Monaco di Baviera mentre in questa stagione è uscito battuto dalla finale di Madrid contro Sinner. 🔗 Leggi su Agi.it

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